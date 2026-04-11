Ο Ντίνος Μαυροπάνος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του 4-0 της Γουέστ Χαμ κόντρα στη Γουλβς.

Ο Έλληνας στόπερ όχι μόνο αποθεώθηκε από τον κόσμο που ήταν στο γήπεδο, αλλά και από φίλους της Γουέστ Χαμ στην Ταϊλάνδη. Αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς οι Λονδρέζοι έχουν το δίδυμο των Μάρλον και Κάρλτον, που ταξιδεύουν ανά τον κόσμο και παρακολουθούν μαζί με φίλους των «σφυριών» τους αγώνες της ομάδας.

Στο Face Time που έκαναν, ο Μαυροπάνος βρισκόταν ακόμα στον αγωνιστικό χώρο έπειτα από τον θρίαμβο της ομάδας με 4-0 κόντρα στη Γουλβς, αποτέλεσμα που την έβγαλε εκτός επικίνδυνης ζώνης. Ο Έλληνας στόπερ σκόραρε δύο γκολ και αποθεώθηκε από τους Ταϊλανδούς και το φοβερό δίδυμο των social media της Γουέστ Χαμ.

Η πλάκα της υπόθεσης ήταν πως στην ανατολική πλευρά της Ασίας, η ώρα ήταν 5 τα ξημερώματα, αλλά όπως βλέπετε αυτό δεν εμπόδισε τους φίλους της Γουέστ Χαμ να πανηγυρίσουν μέχρι πρωίας.