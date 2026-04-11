Τη θλίψη της για τον θάνατο του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, εξέφρασε η ΠΑΕ Άρης. Ο εκλιπών είχε φορέσει τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων» τη σεζόν 1997-98, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα.

Η ανακοίνωση του Άρη

«Η ΠΑΕ Άρης εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.