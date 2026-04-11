Τη στιγμή που κανένας δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά για την επόμενη μέρα του Αρη, ήδη βρίσκεται στα σκαριά η προεργασία της νέας σεζόν.

Οι κιτρινόμαυροι… τρέχουν τις επαφές σε επίπεδο προπονητή και ποδοσφαιριστών, με τους τελευταίους να έχουν μπει πιο ενεργά στο «κάδρο» το τελευταίο διάστημα.

Με κάποιους έχουν υπάρξει προχωρημένες επαφές ενώ υπάρχουν και εκείνοι με τους οποίους έχουν γίνει διερευνητικές επαφές και για την ώρα εξετάζονται.

Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι και του Ντάνιελ Μαντσίνι, ο οποίος μόνο άγνωστος δεν είναι στον Αρη. Από το 2019 έως το 2023 ο Αργεντινός φόρεσε τα κιτρινόμαυρα, πριν μετακομίσει στον Παναθηναϊκό από τον οποίο αποχώρησε πρόσφατα.

Ο Μαντσίνι αγωνίζεται από τον περασμένο Γενάρη στην Κύπρο με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, έχοντας συμβόλαιο μέχρι το 2028. Αυτό είναι και το πρώτο εμπόδιο εάν ο Αρης αποφασίσει να ασχοληθεί… ζεστά με τον Αργεντινό, έχοντας ήδη βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του.

Με τους Κύπριους, ο Μαντσίνι έχει δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ σε οκτώ συμμετοχές.