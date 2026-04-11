Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί από το Μεγάλο Σάββατο (11/4), καθώς σε ηλικία 59 ετών έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Μπορμπόκης, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο παλαίμαχος επιθετικός είχε σημαντική πορεία σε ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή, ενώ κατέγραψε 29 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας. Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ μέτρησε 214 εμφανίσεις και 32 γκολ, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην ομάδα.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποχαιρέτησε τον Στέφανο Μπορμπόκη, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του μέσα από επίσημη ανακοίνωση.

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Στέφανου Μπορμπόκη για την απώλειά του σε ηλικία 59 ετών. Ο εκλιπών άφησε έντονο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Με την Εθνική Ομάδα κατέγραψε 29 συμμετοχές και πέτυχε 6 τέρματα, ενώ υπήρξε βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων στην εξαιρετική πορεία της έως τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1988. Σε συλλογικό επίπεδο αγωνίστηκε για 15 συναπτά έτη (1986–2001) σε ομάδες της Μακεδονίας, και συγκεκριμένα κατά σειρά στους ΠΑΟΚ, Εδεσσαϊκό, Ηρακλή, Άρη και Απόλλωνα Καλαμαριάς».