Η 37η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με σημαντικές νίκες τόσο για την Μονακό, όσο και για τον Ερυθρό Αστέρα. Από την άλλη, η Εφές «σόκαρε» την Ντουμπάι και την έβγαλε εκτός Play-in.

Ενώ, η Ζάλγκιρις πήρε νίκη 6άδας στην έδρα της Παρτιζάν και συνεχίζει ακάθεκτη.

Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86 : «Κλείδωσε» μία θέση στη 10άδα

Σπουδαία νίκη για τη Μονακό που κέρδισε τη Μπαρτσελόνα με 93-86 στο «Salle Gaston Medecin».

Οι Μονεγάσκοι έδειξαν χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία και με πρωταγωνιστή τον Οκόμπο τόσο στο εκτελεστικό (16 πόντοι) όσο και στο δημιουργικό κομμάτι (8 ασίστ) έφτασαν στην επικράτηση.

Έτσι, η Μονακό έκανε τη δεύτερη νίκη στη «διαβολοεβδομάδα» και εξασφάλισε μία θέση στην πρώτη 10αδα, ενώ οι «μπλαουγκράνα» θα πρέπει να κερδίσουν το ματς με τη Μπάγερν που τους απομένει, για να μην μείνουν εκτός play-in.

Ντουμπάι – Αναντολού Εφές 69-85 : Ήττα με συνέπειες

Η Ντουμπάι έχασε μία μοναδική ευκαιρία να μπει στις θέσεις που οδηγούν στα play-in, καθώς ηττήθηκε από την Αναντολού Εφές στο Σεράγεβο.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο είχε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, απειλήθηκε μόνο στις αρχές της τέταρτης περιόδου και με έναν Κάι Τζόουνς να κάνει 5 τάπες, έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα.

Με αυτόν τρόπο, η Ντουμπάι έμεινε στην 11η θέση και δεν αξιοποίησε την ήττα της Μπαρτσελόνα και θέλει νίκη δικιά της στην τελευταία αγωνιστική σε συνδυασμό με ήττα των Ισπανών. Από την άλλη, η Τούρκικη ομάδα πήρε μία νίκη «γοήτρου» και ανέβηκε σε ρεκόρ 12-25.

Παρτιζάν – Ζαλγκίρις Κάουνας 74-83: Νίκη 6άδας για τους Λιθουανούς, που δεν βολεύει τον Παναθηναϊκό

Πολύ σημαντική νίκη για τη Ζαλγκίρις, που κέρδισε με 83-74 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. H ομάδα του Μασιούλις «έτρεξε» ένα σερί 19-4, από το 55-56 και έπειτα, που ήταν καθοριστικό για να φτάσει στην επικράτηση.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές οι Φρανσίσκο και Γουίλιαμς Γκος που πέτυχαν 18 και 13 πόντους αντίστοιχα. Με αυτή τη νίκη η Ζαλγκίρις «έβαλε» γερές βάσεις για μία θέση στην πρώτη εξάδα και με ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Παρί, «κλειδώνει» την παρουσία της στα play-offs.

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 72-82: Οι φιλοξενούμενοι πήραν το αδιάφορο ( βαθμολογικά) παιχνίδι απέναντι στους Ιταλούς

Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη εκτός έδρας επιτυχία για την ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι, η οποία ανέβηκε στο 13-24, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με τους Ιταλούς.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γιουτζίν Ομορούγι με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό που πρόσθεσε 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Για τη Βίρτους, ξεχώρισε ο Ντέρικ Άλστον, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 96-103: Έφυγε με σημαντική νίκη από την Γαλλία

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ανέβηκε στο 21-16, την ώρα που οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 9-29, παραμένοντας χαμηλά στη βαθμολογία.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν ο Τσίμα Μονέκε με 15 πόντους και ο Τζόρνταν Νουόρα με 24, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ που πρόσθεσε 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Εξαιρετικός ήταν και ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 24 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση.

Για τη Βιλερμπάν, ξεχώρισε ο Σακίλ Χάρισον με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ βοήθειες πρόσφεραν οι Μπαηέ Ντιαέ (14 πόντοι), Τομά Ερτέλ (13 πόντοι) και Μπράιαν Άνγκολα με 22 πόντους.

Τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής