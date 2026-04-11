Η Εθνική Σάλας γνώρισε την ήττα με 4-2 από το Ισραήλ στο Jõhvi Sport Hall της Εσθονίας, στην πρεμιέρα της για τον 6ο όμιλο της προκριματικής φάσης (Preliminary Round) του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σάλας 2028.

Η ελληνική ομάδα είχε καλή εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, προηγήθηκε δύο φορές και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, ενώ είχε και τρία δοκάρια, όμως λύγισε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Η Ελλάδα άνοιξε το σκορ με τον Αναστασόπουλο στο 5ο λεπτό, ενώ ο Ντάτης έκανε το 2-1 στο 21’. Για το Ισραήλ είχαν ισοφαρίσει ο Τάχα (14’), ενώ στη συνέχεια ο Σκόλνικ πέτυχε δύο τέρματα (31’, 40’) και ο Χάλεβι σκόραρε στο 32’, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Για την Ελλάδα αγωνίστηκαν οι Αρώνης, Τσέλιος, Ντάτης, Αδάμ και Πάνου, ενώ χρόνο συμμετοχής πήραν επίσης οι Μιχαλίτσης, Αναστασόπουλος, Τζακίδης, Ζορμπάς, Γούσης, Παπαδόπουλος και Παούρης.

Το επόμενο παιχνίδι της Εθνικής είναι προγραμματισμένο για τις 12 Απριλίου 2026 απέναντι στη Νορβηγία (13:00), ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση με την Εσθονία στις 14 Απριλίου (19:00), με όλα τα ματς να διεξάγονται στο Jõhvi Sport Hall.

Σύμφωνα με το σύστημα διεξαγωγής, οι 24 ομάδες της προκριματικής φάσης έχουν χωριστεί σε έξι ομίλους των τεσσάρων και αγωνίζονται σε μίνι τουρνουά μίας έδρας. Στην επόμενη φάση (Main Round) προκρίνονται οι πρώτοι και οι δεύτεροι κάθε ομίλου.