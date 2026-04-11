Η μεγάλη μάχη της 29ης αγωνιστικής στη Bundesliga βρήκε νικήτρια τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία πέρασε από την έδρα της Μπορούσια Ντόρτμουντ με 1-0 στο Signal Iduna Park. Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι με ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τη λύση λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους με τον Ρόμπερτ Άντριχ και κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος, παίρνοντας ένα σημαντικό τρίποντο.

Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν 0-1

Το πρώτο ημίχρονο είχε καλό ρυθμό και φάσεις μπροστά και στις δύο εστίες. Τελικά, η Λεβερκούζεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ λίγο πριν την ανάπαυλα, όταν ο Ρόμπερτ Άντριχ εκμεταλλεύτηκε φάση μέσα στην περιοχή και με δυνατό τελείωμα νίκησε τον Γκρέγκορ Κόμπελ για το 0-1.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να δημιουργούν απειλές, με σημαντικότερη εκείνη του Πάτρικ Σικ στο 61’, όμως ο Κόμπελ αντέδρασε σωστά, όπως έκανε και σε προσπάθεια του Νέιθαν Τέλα. Η Ντόρτμουντ αύξησε την πίεση μετά το 70’, πλησιάζοντας στην ισοφάριση στο 83’ όταν ο Σερχού Γκιρασί σημάδεψε το δοκάρι. Παρ’ όλα αυτά, το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος.

Λειψία – Γκλάντμπαχ 1-0

Η Λειψία επικράτησε της Γκλάντμπαχ με 1-0 και συνεχίζει την προσπάθεια για ένα εισιτήριο στο επόμενο UEFA Champions League. Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Ντιομαντέ στο 80ό λεπτό, χαρίζοντας το τρίποντο στην ομάδα του.

Βόλφσμπουργκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-2

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Βόλφσμπουργκ με 2-1. Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα με γκολ των Όσκαρ Χέιλουντ (21’) και Καλιμουεντό (32’), ενώ οι γηπεδούχοι απλώς μείωσαν στις καθυστερήσεις με τον Πεϊτσίνοβιτς.

Χάιντενχαϊμ – Ουνιόν Βερολίνου 3-1

Η ουραγός Χάιντενχαϊμ πήρε σημαντική νίκη με 3-1 απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου και κράτησε ζωντανές τις ελπίδες παραμονής. Πρωταγωνιστής ήταν ο Ματίας Χόνσακ, ο οποίος σκόραρε δύο φορές (9’, 36’). Η Ουνιόν μείωσε στο 75’ με τον Κέρφελντ, όμως λίγο αργότερα ο Ζιβζιβάτζε διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

H βαθμολογία της Bundesliga