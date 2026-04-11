Η Μπάγερν Μονάχου του Βινσέντ Κομπανί έγραψε Ιστορία σήμερα στο Μίλερντορ, επικρατώντας με 5-0 της Σαν Πάουλι. Οι Βαυαροί φτάσανε τα 105 γκολ σε μία σεζόν και διέλυσαν το ρεκόρ τους από την σεζόν 1971/72 για τα περισσότερα γκολ μιας ομάδας στην Bundesliga.

Το ρεκόρ αυτό θα αυξηθεί και άλλο, καθώς έχουν απομείνει 5 αγωνιστικές για την λήξη του πρωταθλήματος. Η Μπάγερν πλέον βρίσκεται στο +12 από την Μπορούσια Ντόρτμουντ και πολύ δύσκολα θα χάσει το πρωτάθλημα.

Ο Βέλγος προπονητής της Μπάγερν έκανε rotation λόγω της ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League την Τρίτη ενάντια στην Ρεάλ Μαδρίτης, όμως αυτό δεν δυσκόλεψε καθόλου τους Βαυαρούς, οι οποίο είχαν τον Τζαμάλ Μουσιάλα σε καταπληκτική βραδιά.

Ο αγώνας

Η Μπάγερν μπήκε από νωρίς με… φόρα στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό. Ο Λάιμερ έβγαλε ιδανική ασίστ στον Μουσιάλα και εκείνος με κεφαλιά σε κενή εστία έκανε το 0-1, ισοφαρίζοντας παράλληλα το ιστορικό ρεκόρ γκολ της σεζόν 1971-72. Οι Βαυαροί συνέχισαν να πιέζουν και δύο λεπτά αργότερα άγγιξαν το δεύτερο γκολ, όταν η προσπάθεια του Τζάκσον κατέληξε στο δοκάρι, ενώ την ίδια τύχη είχε και το σουτ του Μουσιάλα στο 27’.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Μονάχου μετέτρεψε την υπεροχή της σε ακόμη περισσότερα τέρματα. Στο 54’ ο Γκορέτσκα πέτυχε το 0-2, γράφοντας ιστορία, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Μάικλ Ολίσε με εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια σημείωσε το 0-3 και το γκολ Νο102 για την Μπάγερν στη φετινή Bundesliga. Η πίεση των φιλοξενούμενων δεν σταμάτησε εκεί και στο 66’ ο Τζάκσον με εξαιρετικό σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-4.

Το… κερασάκι στην εντυπωσιακή εμφάνιση των Βαυαρών ήρθε λίγο πριν το τέλος. Στο 89ο λεπτό ο Γκερέιρο κυνήγησε μια φαινομενικά χαμένη μπάλα, βρέθηκε απέναντι στον τερματοφύλακα της Ζανκτ Πάουλι και διαμόρφωσε το τελικό 0-5.

Στο 90+5’ η Μπάγερν βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, όταν ο Γκορέτσκα σκόραρε με κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση στατικής φάσης. Ωστόσο, έπειτα από έλεγχο του VAR, το τέρμα ακυρώθηκε και το σκορ παρέμεινε στο 0-5.

Η βαθμολογία της Bundesliga