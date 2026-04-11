Η Άρσεναλ γνώρισε μια απρόσμενη ήττα στο Emirates Stadium, χάνοντας με 2-1 από την Μπόρνμουθ, σε αποτέλεσμα που βάζει νέα δεδομένα στη μάχη της κορυφής της Premier League. Παρότι οι «κανονιέρηδες» διατηρούν προβάδισμα εννέα βαθμών από τη Μάντσεστερ Σίτι, έχουν δώσει δύο παιχνίδια περισσότερα, ενώ ακολουθεί το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι στο Etihad Stadium, που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την εξέλιξη του τίτλου.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μπόρνμουθ αιφνιδίασε τους Λονδρέζους από νωρίς. Στο 17ο λεπτό, ο Κρουπί εκμεταλλεύτηκε αδράνεια της άμυνας της Άρσεναλ μετά από σέντρα του Τρουφέρ από τα αριστερά και από κοντινή απόσταση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, παγώνοντας το Emirates.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 35’, όταν ο Βίκτορ Γιόκερες ισοφάρισε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, το οποίο καταλογίστηκε για χέρι του Ράιαν Κρίστι μέσα στην περιοχή. Το γκολ έδωσε ώθηση στην Άρσεναλ, η οποία προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού και να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Στο 65ο λεπτό ο Γιόκερες βρήκε ξανά δίχτυα, όμως το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ μετά από έλεγχο της φάσης. Λίγα λεπτά αργότερα, η Μπόρνμουθ «χτύπησε» ξανά: στο 74’ ο Άλεξ Σκοτ μπήκε στην περιοχή και με ψύχραιμο τελείωμα έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Στα τελευταία λεπτά η Άρσεναλ πίεσε έντονα για να σώσει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας, όμως δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Έτσι, οι «κανονιέρηδες» μπαίνουν πλέον με μεγαλύτερη πίεση στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, παρά το σημαντικό – προς το παρόν – προβάδισμά τους έναντι της Μάντσεστερ Σίτι.

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ (76′ Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γκέιμπριελ, Λιούις-Σκέλι, Θουμπιμένδι (76′ Ζεσούς), Ράις, Χάβερτς (54′ Εζε), Μαντουέκε (54′ Ντάουμαν), Γκιόκερες, Μαρτινέλι (54′ Τροσάρ)

Μπόρνμουθ: Πέτροβιτς, Χιμένες (90′ Σμιθ), Χιλ, Τρουφέρ, Σενέσι, Σκοτ, Κρίστι (70′ Άνταμς), Ράγιαν (70′ Μπρουκς), Ταβερνίερ, Κρουπί (85′ Τοτ), Εβανίλσον (90′ Ουνάλ)

