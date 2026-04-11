Ο Κάρλο Αντσελότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει τον Νεϊμάρ στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών, που έκαναν λόγο για πιθανή απουσία του Νεϊμάρ από το προσεχές Μουντιάλ, προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια και συζητήσεις στο φίλαθλο κοινό. Ο προπονητής της «Σελεσάο», Κάρλο Αντσελότι, τοποθετήθηκε επί του θέματος. Εκθείασε τον 34χρονο επιθετικό, τονίζοντας πως, εάν η φυσική του κατάσταση είναι η πρέπουσα, θα έχει σημαντικές πιθανότητες να βρεθεί στην αποστολή.

«Ο Νεϊμάρ βρίσκεται στον σωστό δρόμο. Πρέπει να συνεχίσει έτσι και να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση.Είναι ικανός να επιστρέψει στο 100% της ετοιμότητάς του. Το έχω πει αρκετές φορές και είναι πολύ ξεκάθαρο: θα καλώ παίκτες που είναι σωματικά έτοιμοι. Μετά τον τραυματισμό στο γόνατο, ο Νεϊμάρ έχει επιστρέψει καλά και σκοράρει γκολ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ιταλός τεχνικός με τις δηλώσεις του έδωσε ελπίδες στον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει τίποτα οριστικό, καθώς η τελική απόφαση θα ληφθεί όταν πλησιάσει η ανακοίνωση της αποστολής.