Τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει ξανά η συζήτηση σχετικά με τον ακριβή αριθμό των γκολ που έχει πετύχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τις αναφορές να διίστανται ανάμεσα σε 961 και 967 τέρματα. Η διαφορά αφορά έξι γκολ που σημείωσε με την Αλ Νασρ στο Arab Club Champions Cup το 2023.

Παρ’ ότι η ομάδα κατέκτησε το τρόπαιο και ο Πορτογάλος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, το τουρνουά δεν αναγνωρίζεται επίσημα από τη FIFA, γεγονός που οδηγεί σε διαφορετικές καταγραφές του συνολικού του απολογισμού.

Η συζήτηση αναθερμάνθηκε μετά από ανάρτηση βραζιλιάνικου μέσου στα social media, με τον Ρονάλντο να απαντά με τον δικό του, σύντομο αλλά ουσιαστικό τρόπο, γράφοντας: «Η αποδοχή είναι αρετή», σχόλιο που αρκετοί εξέλαβαν ως έμμεση απάντηση στους επικριτές του.

Παρά τη διαμάχη γύρω από τα στατιστικά του, ο Πορτογάλος επιθετικός παραμένει προσηλωμένος στους αγωνιστικούς του στόχους, συνεχίζοντας σε καλή κατάσταση μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του.

Ο μεγάλος του στόχος παραμένει η επίτευξη των 1.000 γκολ καριέρας, με το επόμενο παιχνίδι της Αλ Νασρ απέναντι στη Αλ Ακντούντ να αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία για να πλησιάσει αυτό το ορόσημο.