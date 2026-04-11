Τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει ξανά η συζήτηση σχετικά με τον ακριβή αριθμό των γκολ που έχει πετύχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τις αναφορές να διίστανται ανάμεσα σε 961 και 967 τέρματα. Η διαφορά αφορά έξι γκολ που σημείωσε με την Αλ Νασρ στο Arab Club Champions Cup το 2023.
Παρ’ ότι η ομάδα κατέκτησε το τρόπαιο και ο Πορτογάλος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, το τουρνουά δεν αναγνωρίζεται επίσημα από τη FIFA, γεγονός που οδηγεί σε διαφορετικές καταγραφές του συνολικού του απολογισμού.
Η συζήτηση αναθερμάνθηκε μετά από ανάρτηση βραζιλιάνικου μέσου στα social media, με τον Ρονάλντο να απαντά με τον δικό του, σύντομο αλλά ουσιαστικό τρόπο, γράφοντας: «Η αποδοχή είναι αρετή», σχόλιο που αρκετοί εξέλαβαν ως έμμεση απάντηση στους επικριτές του.
Παρά τη διαμάχη γύρω από τα στατιστικά του, ο Πορτογάλος επιθετικός παραμένει προσηλωμένος στους αγωνιστικούς του στόχους, συνεχίζοντας σε καλή κατάσταση μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του.
Ο μεγάλος του στόχος παραμένει η επίτευξη των 1.000 γκολ καριέρας, με το επόμενο παιχνίδι της Αλ Νασρ απέναντι στη Αλ Ακντούντ να αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία για να πλησιάσει αυτό το ορόσημο.
