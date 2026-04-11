Πρόβλημα προέκυψε στην ΑΕΚ με τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος αποχώρησε από τον αγώνα απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Ισπανία με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, αντιμετωπίζοντας μυϊκό ζήτημα.

Τη θέση του πήρε ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος δεν είχε ξεκινήσει βασικός, καθώς όπως αποκάλυψε μετά το παιχνίδι ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, κουβαλούσε ενοχλήσεις από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και χρειάστηκε φαρμακευτική αγωγή για να μπορέσει να αγωνιστεί.

Όσον αφορά την κατάσταση του Μάνταλου, ο αρχηγός των «κιτρινόμαυρων» δύσκολα θα προλάβει τη ρεβάνς με τη Ράγιο την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ αμφίβολη θεωρείται και η παρουσία του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική των play offs.

Όλα δείχνουν ότι θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του, κάτι που σημαίνει πως ο Νίκολιτς δύσκολα θα τον υπολογίζει στα δύο αυτά κρίσιμα παιχνίδια. Από την άλλη πλευρά, ο Μαρίν αναμένεται να είναι πιο έτοιμος για τη ρεβάνς, με την ΑΕΚ να έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία της για την προσπάθεια ανατροπής του 3-0 από το πρώτο ματς.

Υπενθυμίζεται ότι από τη ρεβάνς θα απουσιάσει και ο Λούκα Γιόβιτς, λόγω της κάρτας που δέχθηκε στο παιχνίδι του Βαγιέκας.