Τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από το 2022 κατέγραψαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου ενόψει των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με στόχο την εξασφάλιση μόνιμης εκεχειρίας.

Τα futures του Brent υποχώρησαν κατά 72 σεντς, ή 0,8%, στα 95,20 δολάρια το βαρέλι κλείνοντας την εβδομάδα με απώλειες 12,7%. Ήταν η μεγαλύτερη εβδομαδιαία απώλεια του Brent από τον Αύγουστο του 2022.

Τα futures του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 1,30 δολάρια, ή 1,3%, στα 96,57 δολάρια το βαρέλι, με εβδομαδιαία πτώση 13,4%, τη μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2020 εν μέσω πανδημίας.

«Το βασικό ζήτημα για την αγορά πετρελαίου είναι εάν η κυκλοφορία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα επαναληφθεί. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό θα συμβεί. Εάν οι προμήθειες πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο παραμείνουν μπλοκαρισμένες, οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να αυξηθούν ξανά» ανέφεραν οι αναλυτές της Commerzbank σε σημείωμα την Παρασκευή.

Τα Στενά του Ορμούζ

Η κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ παρέμεινε κάτω από το 10% του κανονικού όγκου, καθώς η Τεχεράνη προειδοποίησε τα πλοία να παραμείνουν στα χωρικά της ύδατα. Τα περισσότερα πλοία που διέσχισαν τα Στενά την προηγούμενη ημέρα συνδέονταν με το Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων την Παρασκευή.

Το Ιράν θέλει να χρεώνει τέλη για τα πλοία που θα διέρχονται από τα Στενά στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε αξιωματούχος της Τεχεράνης στο Reuters στις 7 Απριλίου. Δυτικοί ηγέτες και η ναυτιλιακή υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών έχουν απορρίψει αυτή την ιδέα.

Η κρίσιμη αρτηρία για τις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει ουσιαστικά κλείσει από τη σύγκρουση που ξεκίνησε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το πλήγμα στις ενεργειακές υποδομές

Περισσότερα από 60 ενεργειακά υποδομές σε ολόκληρο τον Κόλπο έχουν πληγεί από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους. Ενώ οι περισσότερες επιθέσεις δεν αναμένεται να προκαλέσουν παρατεταμένες διαταραχές, τουλάχιστον οκτώ εγκαταστάσεις αντιμετωπίζουν μεγάλα χρονοδιαγράμματα επισκευής, σύμφωνα με σημείωμα της Πέμπτης από τη Νατάσα Κάνεβα, επικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων στην J.P. Morgan.

Οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής μείωσαν την παραγωγή αργού πετρελαίου σε περίπου 7,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) τον Μάρτιο, καθώς η χωρητικότητα αποθήκευσης περιορίστηκε, με τις διακοπές να προβλέπεται να αυξηθούν στα 9,1 εκατομμύρια bpd τον Απρίλιο, ανέφερε η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (Energy Information Administration) σε έκθεση που δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Το έντονο πλήγμα στην παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου από τον πόλεμο στο Ιράν είναι έτοιμο να οδηγήσει την αγορά πετρελαίου σε έλλειμμα εφοδιασμού φέτος, λένε οι αναλυτές, μια τεράστια μεταβολή στις προβλέψεις που διαγράφει τις προηγούμενες προσδοκίες για άνετη υπερπροσφορά.

Ωστόσο, οι παραγωγοί στη Μέση Ανατολή ζήτησαν από τα ασιατικά διυλιστήρια να υποβάλουν προγράμματα φόρτωσης αργού πετρελαίου για τον Απρίλιο και τον Μάιο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ενδεχόμενη επανέναρξη της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Reuters.

