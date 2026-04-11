Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, να παρατείνει ήδη από την Παρασκευή την εξαίρεση που επιτρέπει σε ορισμένες χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα τα οποία τελούν υπό κυρώσεις.

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών είχε εγκρίνει από τα μέσα Μαρτίου αγορές ρωσικού πετρελαίου με 30ήμερη εξαίρεση, η οποία λήγει στις 11 Απριλίου, στο πλαίσιο των προσπαθειών για έλεγχο των διεθνών τιμών ενέργειας κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν. Ο προεδρικός απεσταλμένος της Ρωσίας, Κιρίλ Ντμίτριεφ, είχε δηλώσει ότι η αρχική εξαίρεση θα απελευθέρωνε 100 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού, ποσότητα σχεδόν ίση με την παγκόσμια ημερήσια παραγωγή.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπένσεντ, συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν την παράταση της εξαίρεσης, συμφωνώντας πως πρόκειται για «καλή ιδέα», όπως ανέφερε μία από τις πηγές. Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Οικονομικών δεν σχολίασαν άμεσα το θέμα.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου, εξαιτίας του μερικού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων πριν από τη σύρραξη μεταφερόταν καθημερινά περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας, που εκπροσωπεί 32 χώρες, χαρακτήρισε την κατάσταση τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου στην ιστορία. Η άνοδος των τιμών καυσίμων αποτελεί μείζον ζήτημα για τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Οι εξαιρέσεις έχουν δεχθεί έντονη κριτική εντός και εκτός ΗΠΑ, καθώς ενδέχεται να υπονομεύσουν τις προσπάθειες της Δύσης να στερήσει από τη Ρωσία έσοδα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, φέρνοντας την Ουάσιγκτον σε δύσκολη θέση έναντι των συμμάχων της. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει δηλώσει ότι «τώρα δεν είναι η στιγμή για χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας».

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο

Οι ΗΠΑ είχαν επίσης άρει προσωρινά τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο στις 20 Μαρτίου για 30 ημέρες, σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, προκαλώντας αντιδράσεις και από τα δύο κόμματα. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζέρι Μοράν είχε δηλώσει ότι «η άρση των κυρώσεων στο πετρέλαιο αυτή τη στιγμή ωφελεί τις χώρες που επιδιώκουν να μας βλάψουν», καλώντας την κυβέρνηση να μην ανανεώσει τις εξαιρέσεις.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, και η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν ζήτησαν από την κυβέρνηση να μην ανανεώσει την άδεια για το ρωσικό πετρέλαιο. Όπως ανέφεραν σε κοινή δήλωση, «παραμένει ασαφές εάν η εξαιρετική αυτή κίνηση παρείχε πραγματική ανακούφιση στους Αμερικανούς καταναλωτές ή μετρίασε την παγκόσμια ενεργειακή κρίση». Αντιθέτως, σημείωσαν, «ενώ η Ρωσία στήριζε το Ιράν στις επιθέσεις κατά Αμερικανών, η κυβέρνηση Τραμπ αντάμειψε το Κρεμλίνο, το οποίο συνέχισε τα πλήγματα στην Ουκρανία – συμπεριλαμβανομένων 1.000 επιθέσεων στα τέλη Μαρτίου».

Η Ινδία, σύμμαχος των ΗΠΑ που είναι ευάλωτη σε ενεργειακά σοκ λόγω του πολέμου, αναμένει από την Ουάσιγκτον να ανανεώσει την εξαίρεση για το ρωσικό πετρέλαιο.