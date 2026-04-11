Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ κατέγραψε απότομη άνοδο τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε ραγδαία αύξηση του κόστους της ενέργειας, απομακρύνοντας ακόμη περισσότερο τη Fed από τον στόχο της για σταθερότητα τιμών. Τα στοιχεία προέρχονται από έκθεση της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,9% σε μηνιαία βάση, ανεβάζοντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 3,3%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 10,9% του κόστους ενέργειας τη μεγαλύτερη από το 2005 σύμφωνα με τις προβλέψεις του Dow Jones.

Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός κινήθηκε πιο ήπια, μόλις 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια, ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν περιορισμένες.

Η επίδραση της σύγκρουσης στο Ιράν

Η σύγκρουση στο Ιράν αποτέλεσε βασικό παράγοντα για την άνοδο του πληθωρισμού, καθώς η τιμή της βενζίνης εκτινάχθηκε κατά 21,2%, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν τα τρία τέταρτα της συνολικής αύξησης των τιμών, σύμφωνα με την BLS.

Η άνοδος του πληθωρισμού ακολούθησε την ισχυρή ανάκαμψη της απασχόλησης τον προηγούμενο μήνα, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες πως μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα, αν οι καταναλωτές περιορίσουν τις δαπάνες τους.

Real average hourly earnings for all employees decrease 0.6% in March #BLSData https://t.co/Y6Q6I2i7TM — BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) April 10, 2026

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει οδηγήσει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σε αύξηση άνω του 30%, με τη μέση τιμή λιανικής βενζίνης στις ΗΠΑ να ξεπερνά τα 4 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια. Παρά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για προσωρινή κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ, η εκεχειρία χαρακτηρίζεται εύθραυστη.

Οι δείκτες που εξετάζει η Fed

Η Fed παρακολουθεί στενά τους δείκτες τιμών των Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών, που σχετίζονται με τον στόχο πληθωρισμού του 2%. Τα στοιχεία του Φεβρουαρίου έδειξαν ήδη σημαντική αύξηση.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει περαιτέρω τις βασικές τιμές, λόγω της ανόδου στο κόστος καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ, που θα αυξήσουν τις τιμές εισιτηρίων και μεταφορών. Παράλληλα, αναμένονται αυξήσεις σε λιπάσματα, πλαστικά και άλλα προϊόντα.

Η στάση της Fed για τα επιτόκια

Η σταθεροποίηση του πληθωρισμού οδηγεί ορισμένους αναλυτές να θεωρούν ότι η Fed δεν θα μειώσει τα επιτόκια φέτος. Η εκτίμηση αυτή ενισχύθηκε από τα πρακτικά της συνεδρίασης πολιτικής της 17-18 Μαρτίου, όπου διαπιστώθηκε ότι αυξάνεται ο αριθμός των αξιωματούχων που βλέπουν πιθανή ανάγκη για νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Προς το παρόν, η Fed διατηρεί το βασικό επιτόκιο μίας ημέρας στο εύρος 3,50%-3,75%. Παρά ταύτα, ορισμένοι οικονομολόγοι δεν αποκλείουν μελλοντική μείωση, εφόσον επιδεινωθούν οι συνθήκες στην αγορά εργασίας.