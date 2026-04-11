Οι Βαυαροί έχουν εξελιχθεί σε «μετρ» του είδους, προσφέροντας κορυφαίες προτάσεις στην κατηγορία των πολυτελών οχημάτων με ατού τους μηδενικούς ρύπους. Στην κορυφή της γκάμας δεσπόζει η νέα BMW iX που κάνει «πάρτι» στον τομέα της ασφάλειας και της άνεσης με πολυσχιδή προσωπικότητα, ταμμένη στην υπηρεσία του απαιτητικού οδηγού.

Και επειδή το μενού ξεχωρίζει από το «κυρίως» πιάτο οι επιδόσεις της, όπως και η αυτονομία της BMW iX έχουν «σερβιριστεί» με τον ιδανικότερο τρόπο. Ειδικότερα, το νέο μοντέλο φέρει έναν ηλεκτροκινητήρα σε κάθε άξονα, οπότε, οι εκδόσεις της BMW iX προσφέρουν αυτομάτως ηλεκτρική τετρακίνηση.

Εδώ τα νούμερα φέρνουν «χαμόγελα» σε όσους θέλουν σπορ προφίλ στο γκάζι. Η νέα BMW iX xDrive45 διαθέτει αυξημένη ισχύ , αγγίζοντας τις 300 kW/408 hp. Αυτή η επιπλέον ισχύς έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της επιτάχυνσης 0 – 100 km/h κατά 1,0 δευτερόλεπτο, με αποτέλεσμα να ολοκληρώνεται τώρα σε 5,1 δευτερόλεπτα.

Από την άλλη, η νέα BMW iX xDrive60 προσφέρει αυξημένη ισχύ κατά 15 kW/21 hp, φτάνοντας τα 400 kW/544 hp και επιταχύνοντας το όχημα από 0 στα 100 km/h σε 4,6 δευτερόλεπτα. Και τα δύο μοντέλα έχουν τελική ταχύτητα που περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 200 km/h.

Το απαύγασμα της γκάμας είναι η κορυφαία BMW iX M70 xDrive που αποδίδει επιπλέον 30 kW/40 hp, φτάνοντας έως και τα 485 kW/659 hp. Δεν θα διστάσει να …καταπιεί κάθε δυσκολία στον δρόμο, χάρη στη μέγιστη ροπή των 1.100 Nm που είναι διαθέσιμη όταν ενεργοποιείται το Launch Control. Η νέα BMW iX M70 xDrive επιταχύνει από τα 0 στα 100 km/h σε 3,8 δευτερόλεπτα και έχει τελική ταχύτητα 250 km/h. Με αυτονομία βάσει του προτύπου WLTP που κυμαίνεται από 563 έως 701 χιλιόμετρα, η νέα BMW iX θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς σε σχέση με τον ανταγωνισμό.