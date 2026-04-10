Άδοξα ολοκληρώθηκε η παρουσία του Ντάριους Μπέιζλι στους Νίνγκμπο Ρόκετς, μετά από έντονο περιστατικό κατά τη διάρκεια αγώνα του κινεζικού πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το επεισόδιο σημειώθηκε στην αναμέτρηση απέναντι στους Σανγκάι Σαρκς και ξεκίνησε από μια λανθασμένη φάση.

Ο Μπέιζλι επιχείρησε επαναφορά προς τον Ξαβιέ Σίμπσον, όμως η μπάλα κατέληξε στον Κέβιν Ζανγκ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και σκόραρε τρίποντο.

🤯🏀Ningbo FIRES Darius Bazley IMMEDIATELY After On-Court Meltdown vs Shanghai🚨 Inbound pass stolen by Zhang Zhenlin. He lost his cool — argued with Zavier Simpson, deliberately threw OOB, shoved a teammate. Terminated immediately. 📊Stats: 4.9 PPG, 3.8 RPG in 12 games.#CBA pic.twitter.com/AiDMLipS7p — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) April 9, 2026

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σε νέα επαναφορά, πέταξε σκόπιμα τη μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, δείχνοντας εμφανή εκνευρισμό.

Το σκηνικό συνεχίστηκε και στον πάγκο, όπου χρειάστηκε να συγκρατηθεί, ενώ σε μια ακόμη στιγμή έντασης έσπρωξε συμπαίκτη του που προσπαθούσε να τον ηρεμήσει, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει.

Το περιστατικό αυτό οδήγησε τους Νίνγκμπο Ρόκετς στην απόφαση να τερματίσουν τη συνεργασία τους με τον Μπέιζλι, βάζοντας πρόωρο τέλος στην παρουσία του στην Κίνα, παρά την εμπειρία που κουβαλούσε από το NBA.