Ο Ολυμπιακός αγκάλιασε την πρωτιά (αν τα καταφέρει κερδίζοντας το Μιλάνο, θα το πετύχει για 3η φορά την τελευταία τετραετία) στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας περνώντας νικηφόρα από τη Σόφια σε ένα γήπεδο που θύμιζε μικρό ΣΕΦ.

Όμως το πιο εντυπωσιακό για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι ότι το έκανε χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ, τον Τάιρικ Τζόουνς, τον Μόντε Μόρις και τον Φράνκ Νιλικίνα στη σύνθεσή του !

Αντίθετα σε έναν τόσο απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε μια από τις πιο πλούσιες ομάδες της διοργάνωσης που «καιγόταν» για τη νίκη ο κόουτς Μπαρτζώκας επανάφερε τον Μουσταφά Φάλ, 308 μέρες μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του σε εκείνο τον τελικό με τον Παναθηναϊκό στο Μαρούσι.

Και ο Γάλλος ήταν εξαιρετικός με 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ, δίνοντας τεράστια ώθηση στον Πίτερς να εξελιχθεί σε κομβικό παίκτη στην εξέλιξη του αγώνα (ο Γάλλος είχε συμμετοχή στους 9 από τους 11 πόντους του συμπαίκτη του, ο οποίος πήρε και το καθοριστικό ριμπάουντ προς το φινάλε).

Λατρεία για Βεζένκοβ στη Βουλγαρία

Ο Βεζένκοφ λατρεύεται σαν θεός στη Βουλγαρία και ήταν λογικό να ζήσει μια μαγική βραδιά που σίγουρα του δημιούργησε λίγο τράκ και δεν μπόρεσε να είναι στα συνήθη στάνταρ του στην επίθεση.

Κανένα πρόβλημα ο «καυτός» Ντόρσεϊ, που σημείωσε συνολικά 60 πόντους μέσα σε τρείς μέρες απέναντι σε ομάδες της πρώτης τετράδας της Ευρωλίγκας, έπαιξε και για αυτός.

Ο Κόρεϊ Τζόζεφ έπαιξε και για τους απόντες Νιλικίνα και Μόρις ενώ ο Χόλ έμοιαζε λες και είναι ο βασικός σέντερ των πρωταθλητών Ελλάδας και όχι ο 3ος ή ο 4ος πίσω από Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και τώρα Φαλ.

Το κλειδί της ομάδας του Μπαρτζώκα

Αυτό είναι το κλειδί της ομάδας που έχει φτιάξει ο κόουτς Μπαρτζώκας, ότι ο κάθε παίκτης νιώθει βασικός και αναντικατάστατος και την ίδια ώρα είναι ανά πάσα στιγμή

έτοιμος να κάτσει στον πάγκο για να μπει κάποιος συμπαίκτης του.

Το ΕΜΕΙΣ μπαίνει πάντα πάνω από το εγώ του κάθε παίκτη όσο ισχυρό και αν είναι αυτό (το εγώ) και πάντα η ομάδα, το σύνολο είναι πάνω απ’ όλους και από όλα.

Ο Ολυμπιακός για μια ακόμα φορά δεν θα ασχοληθεί με δεισιδαιμονίες και θα πάει να πάρει την πρώτη θέση και ας μην το έχει κατακτήσει ποτέ ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας από τότε που έγινε ενιαία σε έναν όμιλο με 16, 18 ή και 20 πλέον ομάδες.

Ένα πράγμα εύχονται στο λιμάνι, στα πλέι οφ και πολύ περισσότερο στο φάιναλ φορ εάν καταφέρουν να φτάσουν εκεί για 5η συνεχόμενη χρονιά. Να είναι όλοι υγιείς και ετοιμοπόλεμοι.