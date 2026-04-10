Τι «έβγαλε» ο άνθρωπος! Μία εκπληκτική απόκρουση πραγματοποιήθηκε σε αγώνα δεύτερης κατηγορίας στην Πορτογαλία.

Πιο συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση μεταξύ της Βιτζέλα με την Μπενφίκα Β΄, ο 19χρόνος γκολκίπερ της δεύτερης ομάδας των «λουζιτανών» Ντιέγκο Φερέιρα, «τρέλανε» όλο τον κόσμο με τις ικανότητες του.

Στο 74ο λεπτό του παιχνιδιού, παρότι η τοποθέτηση του Φερέιρα δεν ήταν καλύτερη, κατάφερε με ένα απίθανο τρόπο να επιστρέψει στην εστία του, μετά το παράλληλο γύρισμα, αποτρέπωντας ένα «σίγουρο γκολ».

🇵🇹🧤 What a save by Benfica B goalkeeper Diogo Ferreira. 19-years-old. 🤯 pic.twitter.com/W8zZb8tFGu — EuroFoot (@eurofootcom) April 10, 2026

Ο 19χρονος τερματοφύλακας τοποθέτησε το σώμα του ιδανικά και απέκρουσε τη μπάλα ακριβώς πάνω στη γραμμή. Με αυτόν τον τρόπο, κράτησε το 1-2, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, χαρίζοντας τη νίκη στη Μπενφίκα Β΄.