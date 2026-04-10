Ο Ηρακλής, έπειτα από εννέα έτη, επιστρέφει στη Stoiximan Super League. Ο ενθουσιασμός και η χαρά για τη φετινή πορεία του «Γηραιού» κατακλύζουν δικαίως τους απανταχού φιλάθλους της ομάδας. Ο Ορέστης Τσιντώνης, ένας εκ των πρωταγωνιστών των «κυανόλευκων» την τρέχουσα χρονιά, μιλάει στο tanea.gr για τις διακυμάνσεις της σεζόν από την αρχή έως στη στέψη, τη στοχοπροσήλωση, αλλά και για την ενότητα που διέπει την ομάδα.

Ο Ορέστης Τσιντώνης εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2024 στο έμψυχο δυναμικό του «Γηραιού», έπειτα από μία επιτυχημένη πολυετή θητεία στην Καλλιθέα. Η περσινή ανεπιτυχής απόπειρα των «κυανόλευκων», να επαναφέρουν την ομάδα στη Stoiximan Super League, επέφερε επώδυνα συναισθήματα στεναχώριας και απογοήτευσης σ’ εκείνον και την ομάδα του.

Τη φετινή χρονιά, ωστόσο, με περίσσεια θέληση και ακατάβλητο πείσμα, αυτός και οι συμπαίκτες του κατάφεραν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα και να επαναφέρουν τον Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία. Η διετής πορεία του στους Θεσσαλονικείς αποδεικνύει την ανιδιοτελή αγάπη του για τον «Γηραιό».

Τι σημαίνει για εσένα αυτή η άνοδος με τον Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία;

«Είναι κάτι το μοναδικό. Πέρα από την εκπλήρωση του προσωπικού μου στόχου ένιωσα ότι έδωσα χαρά σε πολύ κόσμο. Πέρυσι που δεν επιτύχαμε την άνοδο έβλεπα παιδάκια να κλαίνε. Φέτος, όμως, είδα τα πρόσωπά τους χαρούμενα και ευτυχισμένα, γεγονός που με συγκίνησε».

Είναι διαφορετικά τα συναισθήματα της φετινής ανόδου σε σχέση με το πρωτάθλημα που πανηγύρισες πριν από δύο χρόνια με την Καλλιθέα;

«Με την Καλλιθέα ένιωσα περισσότερο προσωπική ικανοποίηση, εκπληρώνοντας τους δικούς μου στόχους. Με τον Ηρακλή, ωστόσο, αισθάνθηκα ότι προσέφερα χαρά σε όλους τους ανθρώπους που μας στήριξαν».

Ήρθε η ώρα να κάνεις το επόμενο βήμα και να αγωνιστείς στη Stoiximan Super League;

«Αγαπώ τον Ηρακλή. Είμαι, επίσης, πιο ώριμος ποδοσφαιρικά, σε καλή φόρμα και στην κατάλληλη ηλικία. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να κάνω αυτό το βήμα. Εύχομαι αυτό να συμβεί με τον Ηρακλή».

Έχεις συζητήσει με την ομάδα για την παραμονή σου στον «Γηραιό» και τη νέα χρονιά;

«Δεν έχει γίνει σχετική συζήτηση μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Περιμένουμε. Έχω συμβόλαιο για άλλον ένα χρόνο αλλά όπως ξέρουμε αυτό δεν αρκεί πάντοτε. Εάν η ομάδα αποφασίσει να μην με υπολογίζει την επόμενη σεζόν λογικά θα προβούμε σε λύση της συνεργασίας μας κοινή συναινέσει».

Όσον αφορά στην πορεία της ομάδας, θα ήθελα να τα πάρουμε από την αρχή. Στην πρεμιέρα στο Καυτανζόγλειο ήρθε η ισοπαλία απέναντι στον Αστέρα Aktor Β. Η απόλυση του Μπάμπη Τεννέ σας προκάλεσε εντύπωση ή το περιμένατε;

«Δεν το περιμέναμε. Ήμασταν με έναν προπονητή τρεις-τέσσερις μήνες, είχαμε βρει τα πατήματά μας, ένα πλάνο παιχνιδιού και από ένα κακό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπήκαμε στο τρυπάκι ενός νέου προπονητή, αφομοιώνοντας κάτι καινούργιο.

Αυτό είναι δύσκολο τόσο για ολόκληρο το κλαμπ όσο και για τους παίκτες του. Ήμασταν τυχεροί, όμως, διότι κρατήσαμε τις σχέσεις μεταξύ μας καλές. Οι αλλαγές προπονητών μπορεί να φέρουν αναταράξεις και σύγχυση σε μία ομάδα, αλλά εμείς βάλαμε άπαντες το εγώ μας στην άκρη προς όφελος της ομάδας και έτσι πορευτήκαμε».

Μέχρι να έρθει ο κ.Πετράκης, διαδέχθηκαν άλλοι τρεις προπονητές τον κύριο Τεννέ. Παρ’ όλες τις συνεχόμενες αλλαγές, η ομάδα παρέμενε στην κορυφή. Πόσο εύκολο ήταν να μείνετε ανεπηρέαστοι;

«Το κλειδί για να μείνουμε ανεπηρέαστοι ήταν οι μεταξύ μας σχέσεις, η αλληλεγγύη. Παρ΄ όλες τις πολλές αλλαγές προπονητών δεν υπήρξε ποτέ άσχημο κλίμα στα αποδυτήρια. Αυτό εντυπωσίασε μέχρι και τον κύριο Πετράκη. Στην τελευταία ομιλία του, μας τόνισε, ότι πρώτη φορά βλέπει ομάδα με τόσες αναταράξεις κατά τη διάρκεια μιας σεζόν, να μένει τόσο προσηλωμένη και συγκεντρωμένη στον στόχο».

Ήσασταν σίγουροι από την πρώτη στιγμή ότι θα είστε εσείς οι πρωταθλητές στο τέλος;

«Ναι, το πιστεύαμε από την αρχή. Όταν βλέπεις παίκτες από τα κορυφαία πρωταθλήματα να έρχονται στην ομάδα σου, αυτομάτως σου προσφέρουν μια επιπλέον ασφάλεια. Ξέρεις ότι αν κάνεις κάποιο λάθος σε έναν αγώνα αυτοί θα βρίσκονται πάντα εκεί για να το καλύψουν».

Στη 16η αγωνιστική, η ισοπαλία με τη Νίκη Βόλου στη θεσσαλική πόλη σας έριξε στη δεύτερη θέση, έπειτα από 11 αγωνιστικές στην κορυφή. Κλονίστηκε έστω και στιγμιαία η αυτοπεποίθησή σας;

«Όχι, γιατί γνωρίζαμε από την αρχή, ότι όλα θα κριθούν στα Play Offs. Η βαθμολογία της κανονικής διάρκειας δεν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Στην αρχή αυτού του μίνι πρωταθλήματος και στους δύο ομίλους, είδαμε, ότι παρότι η Καλαμάτα και εμείς ήμασταν αήττητοι, η διαφορά με τις ομάδες που ακολουθούσαν ήταν σε απόσταση ενός τριπόντου».

Ποιο παιχνίδι κατά τη γνώμη σου αποτελεί ορόσημο της φετινής σεζόν;

«Η νίκη μας με 1-0 εκτός έδρας απέναντι στη Νίκη Βόλου τη 2η αγωνιστική των Play Offs. Ήταν ο αγώνας στον οποίο δείξαμε σε όλους πως δεν πρόκειται να χάσουμε το πρωτάθλημα. Παρότι, αγωνιζόμασταν με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο, φάνηκε στο γήπεδο, ότι ήμασταν τουλάχιστον δύο επίπεδα πάνω από τον αντίπαλο μας σε ό,τι αφορά την ποιότητα και τις εντάσεις μας ως ομάδα».

Τι πιστεύεις ότι είχε καλύτερο η φετινή ομάδα σε σχέση με την περσινή, που τερμάτισε δεύτερη πίσω από την ΑΕΛ;

«Πέρυσι χάσαμε το πρωτάθλημα στις λεπτομέρειες. Κάποια γκολ στο τέλος των αγώνων, μερικά παιδαριώδη λάθη, μας κόστισαν την άνοδο. Φέτος ήμασταν πιο συνεπείς, συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν».

Στη φιέστα με την Αναγέννηση Καρδίτσας, με πολύ κόσμο και ξέφρενους πανηγυρισμούς, πώς το έζησες προσωπικά;

«Το χάρηκα με την ψυχή μου. Είμαι δύο χρόνια στην ομάδα, πέρυσι στεναχωρήθηκα πολύ μετά την απώλεια του πρωταθλήματος και έθεσα ως προσωπικό στόχο να παραμείνω στον σύλλογο και να καταφέρω αυτό που δεν κατορθώσαμε τότε. Το πανηγύρισα και το πανηγυρίζω ακόμη».

Σε μια απόλυτα επιτυχημένη σεζόν, πόσο σας στεναχώρησε η απώλεια του Super Cup από την Καλαμάτα;

«Δεν μου αρέσει να χάνω ούτε στην προπόνηση. Θέλω να κερδίζω και εγώ και οι συμπαίκτες μου. Πηγαίναμε για τη νίκη όπως κάθε φορά, χάσαμε αρκετές ευκαιρίες και στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο μας».

Τέλος, πως θα περιέγραφες με μια φράση τη φετινή σας πορεία;

«Ήταν μία μαγική χρόνια. Τα είχε όλα, και τα πάνω και τα κάτω της. Ήταν μια χρονιά που ήρθε και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την προηγούμενή μου, εδώ στον Ηρακλή. Ήταν μάθημα ζωής για εμένα».

Νικόλας Παναγόπουλος