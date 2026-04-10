O Ολυμπιακός νίκησε και στη Σόφια τη Χάποελ Τελ Αβίβ, κρατάει στην τύχη του την πρώτη θέση, ενώ θα είναι δεδομένα στην πρώτη δυάδα, ότι και να κάνει την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ.

Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του ηττήθηκε με κάτω τα χέρια από τη Βαλένθια εκτός έδρας, έπεσε στο 21-16 και έμπλεξε τόσο για την απευθείας πρόκριση μέσω της πρώτης εξάδας, αλλά και σχετικά με το play in και το αν θα χρειαστεί να παίξει νοκ-άουτ ματς για να βρεθεί στα προημιτελικά της Euroleague.

Με 1,5 αγωνιστική να απομένει ουσιαστικά για να ολοκληρωθεί η regular season οι εκκρεμότητες είναι πολλές για την τελική κατάταξη στην κανονική περίοδο και συνεπώς είναι πρακτικά αδύνατο να προβλέψει κανείς από τώρα τα ζευγάρια των play offs.

Ωστόσο, η σελίδα Figurei8ht έβαλε στον… εξομοιωτή τα πιθανά αποτελέσματα στους εναπομείναντες αγώνες και παρουσίασε τις πιο συχνές διασταυρώσεις.

Ο Ολυμπιακός, που είναι φαβορί για την πρώτη θέση και δεν μπορεί να πέσει κάτω από τη δεύτερη, άρα θα «ψωνίσει» αντίπαλο από τα play in, θα αντιμετωπίσει κατά 23% τη Μονακό, κατά 19% την Μπαρτσελόνα και με λιγότερες Ερυθρό Αστέρα (17,5%) και Ζάλγκιρις (13,3%).

Ο Παναθηναϊκός, που μπορεί να είναι από έκτος ως ένατος, έχει επικρατέστερο αντίπαλο τη Ρεάλ με 16,4% και ακολούθως τη Φενέρμπαχτσε με 15,6%.

Το σενάριο να αναμετρηθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα playoffs υπάρχει, αλλά μόνο αν είναι στην 7η ή στην 8η θέση στην regular season. Για τους «ερυθρόλευκους» είναι η πέμπτη διασταύρωση πιο πιθανή διασταύρωση, με 12,4%, ενώ για το «τριφύλλι» η τρίτη.

Δείτε τι λένε οι πιθανότητες για τα Play offs της Euroleague

EuroLeague Playoff Matchups 📊, as of April 10. Most probable first‑round series (only >10% odds) These are not predictions — they’re what the simulations see most often. 🔴 Olympiacos vs Monaco (23%) 🔴 Olympiacos vs Barcelona (19%) 🔴 Olympiacos vs Zvezda / Žalgiris / Hapoel… pic.twitter.com/1ne6qwSLk4 — Figurei8ht (@Figurei8ht) April 10, 2026

Η βαθμολογία της Euroleague