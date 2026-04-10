Μετά την αποχώρηση του Τζενάρο Γκατούζο από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, δημιουργήθηκε ένα κενό στο θέμα του προπονητή. Ο Ιταλός τεχνικός δεν κατάφερε να οδηγήσει τη «Σκουάντρα Ατζούρα» σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάτι που οδήγησε στη διακοπή της συνεργασίας του λίγο πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

Το κενό αυτό θα καλυφθεί για την ώρα, από τον προπονητή της Under-21, Σίλβιο Μπαλντίνι. Έτσι, θα είναι ο υπηρεσιακός που θα καθοδηγήσει την Ιταλία στα φιλικά προετοιμασίας κόντρα στην Ελλάδα και το Λουξεμβούργο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την «Σκουάντρα Ατζούρα» στις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο Στάδιο.