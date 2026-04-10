Γιουβέντους και Λουτσιάνο Σπαλέτι θα συνεχίσουν μαζί έως το 2028.
Από τον Οκτώβριο που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, ο έμπειρος Ιταλός κόουτς έχει μεταμορφώσει την εικόνα των «μπιανκονέρι», προσδίδοντας ισορροπία και μεγαλύτερη αγωνιστική συνέπεια στην ομάδα.
Τη φετινή σεζόν η «Γηριά Κυρία» βρίσκεται στη 5η θέση της βαθμολογία της Serie A, ένα βαθμό πίσω από την τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League.
‘Ολα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, η συνεργασία των δύο να συνεχιστεί μέχρι το 2028.
✍️ Luciano Spalletti. Il nostro Mister, il nostro futuro 🤍🖤
➡️ https://t.co/2SO15N0yt9 pic.twitter.com/T3wUtuqhTk
— JuventusFC (@juventusfc) April 10, 2026
Ο Νταμιέν Κομόλι , Διευθύνων Σύμβουλος της Γιουβέντους αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση τόνισε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επεκτείναμε το συμβόλαιο του Λουτσιάνο για δύο ακόμη σεζόν».
