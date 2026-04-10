Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε οδυνηρή θέση μετά την ήττα με 2-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Καμπ Νου», στο πλαίσιο των προημιτελικών του Champions League.

Στο στρατόπδεο των «μπλαουγκράνα» «βράζουν» με τις διαιτητικές αποφάσεις. Μάλιστα, προχώρησαν και σε επίσημη καταγγελία στην UEFA.

Σε παρόμοιο τόνο κινήθηκε και ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του αδικήθηκε ξεκάθαρα και απαντώντας παράλληλα στις δηλώσεις του τεχνικού της Ρεάλ Μαδρίτης, Αλβάρο Αρμπελόα, για την υπόθεση Νεγκρέιρα.

Ο Φλικ ανέφερε χαρακτηριστικά:«Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αλλά για μένα και την ομάδα, είναι πολύ σημαντικός που ο σύλλογος μας υποστηρίζει επειδή νομίζω ότι ήταν άδικο. Μπορείς να κάνεις ένα λάθος, αλλά όχι δύο σε αυτό το επίπεδο.

Γι’ αυτό υπάρχει το VAR. Αν δουν κάτι που δεν είναι σωστό, πρέπει να ειδοποιήσουν τον διαιτητή για να το ελέγξει και αυτό μου έλειψε σε εκείνον τον αγώνα. Είναι επίσης αλήθεια ότι δεν παίξαμε το καλύτερο δυνατό παιχνίδι. Κάναμε λάθη. Αλλά αυτά τα διαιτητικά λάθη βοήθησαν να κριθεί ο αγώνας.

Δεν σπαταλάω την ενέργειά μου σε αυτό. Είναι η γνώμη του, εντάξει. Εστιάζω στην ομάδα μου και σε ό,τι μπορώ να ελέγξω. Δεν με απασχολούν ούτε με ανησυχούν τέτοιου είδους πράγματα. Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω μας. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην ομάδα μας και να μην σκεφτόμαστε τη Ρεάλ».