Η ΑΕΚ ηττήθηκε με το «βαρύ» 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη και πλέον το έργο για πρόκριση στα ημιτελικά του UEFA Conference League έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Η Ελλάδα… παίζει μόνη της απέναντι στην Τσεχία (έχουν αποκλειστεί όλες οι ομάδες της από την Ευρώπη), ωστόσο η διαφορά των 613 πόντων παρέμεινε η ίδια.

Ακόμη κι αν νικήσει η ΑΕΚ, εάν δεν πάρει την πρόκριση, τότε η χώρα μας θα τερματίσει στην 11η θέση για φέτος.

Για να έχει ελπίδες να ανέβει η χώρα μας στη 10η θέση θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει την πρόκριση η ΑΕΚ είτε στην κανονική διάρκεια, είτε στην παράταση.

Έτσι η Ελλάδα θα πάρει 500 βαθμούς. Αν η «Ένωση» περάσει στα πέναλτι, τότε θα προσφέρει στη χώρα 300 πόντους και θα πρέπει στα ημιτελικά να καλύψει λίγο μεγαλύτερη απόσταση.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 51.875 (+11.075 – 0/5)

10. Τσεχία 48.525 (+11.025 – 0/5)

11. Ελλάδα 48.012 (+13.800 – 1/5)

12. Πολωνία 46.750 (+15.750 – 0/4)

13. Δανία 42.306 (+12.450 – 0/4)

14. Νορβηγία 41.237 (+8.050 – 0/5)

15. Κύπρος 35.693 (+12.156 – 0/4)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανά θέση για τη σεζόν 2026/27:

10η Θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Playoffs Europa League Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών) Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

2ος προκριματικός Europa League Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11η Θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών) Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Playoffs Europa League Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών) Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

2ος προκριματικός Europa League Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13-14η Θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών) Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

3ος προκριματικός Europa League Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών) Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

2ος προκριματικός Conference League Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η Θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών) Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

3ος προκριματικός Europa League Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών) Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

2ος προκριματικός Conference League Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η – 22η Θέση