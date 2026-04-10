Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ στη Βαλένθια για την 37η αγωνιστική της EuroLeague, παρουσιάζοντας μια εικόνα πολύ διαφορετική από εκείνη της νικηφόρας εμφάνισης στη Βαρκελώνη.
Η ομάδα του «τριφυλλιού» υπέστη βαριά ήττα και πλέον η είσοδος στην εξάδα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε και υπογράμμισε πως η Βαλένθια δικαιότατα πήρε τη νίκη, προσθέτοντας ότι οι Ισπανοί παίζουν ίσως το καλύτερο μπάσκετ της EuroLeague φέτος.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Παίξανε πολύ καλό μπάσκετ. 100% άξιζαν να πάρουν το παιχνίδι. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι παίζουν το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη.
Δεν ήμασταν καλοί και πρέπει να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι μας».