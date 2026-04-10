Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026… πλησιάζει. Η Ουρουγουάη είναι μία χώρα, η οποία όπως συνηθίζεται θα είναι «παρών», όχι όμως μόνο για μία απλή συμμετοχή, αλλά για διάκριση.

Ο Λουίς Σουάρες έχει να αγωνιστεί με τη φανέλα της χώρας του από το 2024 (7/9) κόντρα στη Παραγουάη. Μάλιστα, ήταν και ο αρχηγός στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Έκτοτε, ο 39χρόνος επιθετικός αγωνίζεται μόνο με την Ίντερ Μαϊάμι.

Σε ερώτηση που του έγινε, αν θα είναι «παρών» στο φετινό Μουντιάλ, ο Σουάρες άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν πιθανότητες, αν και εφόσον τον χρειάζονται. Δηλαδή, να πραγματοποιήσει ένα τελευταίο last dance με την εθνική Ουρουγουάη.

Luis Suárez said he is open to 𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧 to the Uruguay national team 🇺🇾 "You start thinking about it today, turning it over in your mind, and with the World Cup near, if they need you … what do you do? 𝐈… — 433 (@433) April 10, 2026

Θυμίζουμε ότι η Ουρουγάη βρίσκεται στον 8ο όμιλο μαζί με την Ισπανία, Σαουδική Αραβία και Πράσινο Ακρωτήρι.