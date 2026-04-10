Οι αμερικανικοί δείκτες έκλεισαν με μικτά πρόσημα την Παρασκευή στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές κράτησαν στάση αναμονής ενόψει του Σαββατοκύριακου και των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ έδειξε, ότι η αύξηση των τιμών καταναλωτή επιταχύνθηκε, όπως αναμενόταν, λόγω των πιέσεων που προκύπτουν από τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Dow Jones και ο S&P 500 κατέγραψαν μικρές απώλειες, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές ενίσχυσαν τον Nasdaq, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η εύθραυστη εκεχειρία των δύο εβδομάδων απειλείται από καταγγελίες για παραβιάσεις, μεταξύ των οποίων οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο, παρότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι επιδιώκει άμεσες συνομιλίες με τη Βηρυτό.

Το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό από το Ιράν, το οποίο ζητά κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων ως προϋπόθεση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Πολιτικές εντάσεις και αντίδραση των αγορών

Η εβδομάδα ξεκίνησε με απειλητικό τόνο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα καταστρέψει «μια ολόκληρη πολιτισμένη κοινωνία», εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του. Ωστόσο, καθώς διαμορφωνόταν η εκεχειρία, οι αγορές αντέδρασαν θετικά. Σε εβδομαδιαία βάση, όλοι οι βασικοί δείκτες σημείωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη Παρασκευής προς Παρασκευή από τον Νοέμβριο.

«Οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί να διατηρήσουν θέσεις ενόψει ενός μεγάλου Σαββατοκύριακου, όπου θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν», δήλωσε ο Τζεντ Έλερμπρουκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management στο Σεντ Λούις του Μιζούρι. «Οι αγορές θα παραμείνουν κλειστές για δυόμισι ημέρες, διάστημα κατά το οποίο μπορεί να αλλάξουν πολλά». Ο ίδιος πρόσθεσε πως «υπάρχει μια τάση τον τελευταίο ενάμιση μήνα, όπου η αγορά κινείται ανοδικά στις αρχές της εβδομάδας και υποχωρεί Πέμπτες και Παρασκευές».

Πληθωρισμός και επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) του Υπουργείου Εργασίας, ο πρώτος μεγάλος δείκτης πληθωρισμού μετά την έναρξη του πολέμου, έδειξε τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, λόγω της εκτίναξης των τιμών ενέργειας και αύξησης 21,2% στην τιμή της βενζίνης.

Ο δομικός δείκτης CPI, που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια, ήταν χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ωστόσο, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο τους επόμενους μήνες.

Την Πέμπτη, η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μαίρη Ντέιλι, δήλωσε στο Reuters ότι το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο θα παρατείνει το χρονοδιάγραμμα επαναφοράς του πληθωρισμού στον στόχο του 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Ξεχωριστή έκθεση του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν έδειξε ότι το καταναλωτικό κλίμα υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό, με τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες να αγγίζουν τα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 1980.

Κίνηση δεικτών και εταιρικά αποτελέσματα

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 269,23 μονάδες ή 0,56% στις 47.916,57 μονάδες. Ο S&P 500 έχασε 7,77 μονάδες ή 0,11% στις 6.816,89 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 80,48 μονάδες ή 0,35% στις 22.902,89 μονάδες.

Από τους 11 βασικούς κλάδους του S&P 500, αυτοί των καταναλωτικών αγαθών σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές ηγήθηκαν των κερδών. Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών κατέγραψαν νέο ρεκόρ, με τη Broadcom και τη Nvidia να ενισχύονται κατά 4,7% και 2,6% αντίστοιχα.

Οι τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν πτωτικά ενόψει των αποτελεσμάτων των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών την επόμενη εβδομάδα, που σηματοδοτούν την ανεπίσημη έναρξη της περιόδου ανακοινώσεων του πρώτου τριμήνου. Οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση κερδών 13,9% σε ετήσια βάση για τις εταιρείες του S&P 500, σύμφωνα με την LSEG.

«Ελπίζουμε ότι η περίοδος των αποτελεσμάτων θα επαναφέρει τη συζήτηση στα εταιρικά θεμελιώδη μεγέθη, που είναι και η ουσία της αγοράς μετοχών», ανέφερε ο Τιμ Γκρίσκι, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής στην Ingalls & Snyder της Νέας Υόρκης.

Εταιρικές κινήσεις και συναλλακτική δραστηριότητα

Οι μετοχές της Taiwan Semiconductor Manufacturing ενισχύθηκαν κατά 1,4% μετά την ανακοίνωση καλύτερων των αναμενόμενων εσόδων για το πρώτο τρίμηνο.

Η CoreWeave εκτινάχθηκε κατά 10,9% μετά την ανακοίνωση πολυετούς συνεργασίας με την Anthropic.

Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι πτωτικές μετοχές υπερίσχυσαν των ανοδικών με αναλογία 1,13 προς 1, ενώ καταγράφηκαν 165 νέα υψηλά και 83 νέα χαμηλά. Στον Nasdaq, 1.874 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά και 2.808 πτωτικά, με αναλογία 1,5 προς 1 υπέρ των πτωτικών.

Ο S&P 500 σημείωσε 23 νέα υψηλά 52 εβδομάδων και 24 νέα χαμηλά, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε 110 νέα υψηλά και 144 νέα χαμηλά.

Ο συνολικός όγκος συναλλαγών στις αμερικανικές αγορές διαμορφώθηκε στα 15,83 δισ. μετοχές, έναντι μέσου όρου 19,18 δισ. των τελευταίων 20 συνεδριάσεων.