Oδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του που έπεσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και εξερράγη ακριβώς δίπλα σε τέσσερα παιδιά, στο Σαν Αντόνιο του Τέξας. Η μηχανή πέρασε ξυστά από δίπλα τους καθώς εκείνα έτρεχαν πανικόβλητα για να σωθούν.

Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας σηκώθηκε και έτρεξε για να σβήσει τη φωτιά. Ευτυχώς κανένα από τα παιδιά δεν έπαθε το παραμικρό.

Καλιφόρνια

Στην Καλιφόρνια μια καταδίωξη κατέληξε σε τραγωδία. Το περιπολικό χρησιμοποίησε ένα ειδικό σύστημα παγίδευσης για να ακινητοποιήσει το όχημα, το οποίο έπεσε επάνω σε έναν φράκτη.

Ο οδηγός του οχήματος σκοτώθηκε ακαριαία.

Φλόριντα

Στην Φλόριντα, οι αστυνομικοί δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν έφτασαν σε ένα σπίτι έπειτα από κλήση και βρήκαν μέσα στη πισίνα έναν αλιγάτορα.

Η κάμερα στις στολές των αστυνομικών κατέγραψε καρέ – καρέ τις προσπάθειες τους να απομακρύνουν τον αλιγάτορα από το σπίτι στις 3 το πρωί.