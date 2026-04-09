Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη Σόφια, επικρατώντας της Χάποελ με 89-85 για την 37η αγωνιστική της EuroLeague και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 25-12, παραμένοντας στην κορυφή και απέχοντας μία νίκη από το να την «κλειδώσουν», ενώ η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη υποχώρησε στο 22-14 και βρίσκεται εκτός τετράδας.

Κορυφαίος για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Ντόρσεϊ με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Τζόζεφ να προσθέτει 10 πόντους και 3 ασίστ και τον Πίτερς 10 πόντους και 7 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν και η επιστροφή του Φαλ, που μοίρασε 4 ασίστ, μάζεψε 3 ριμπάουντ και είχε 2 μπλοκ. Από την άλλη, για τη Χάποελ ξεχώρισαν ο Μίτσιτς (14 πόντοι, 8 ασίστ, 5 ριμπάουντ) και ο Τζόουνς (10 πόντοι, 8 ασίστ).

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Φαλ αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά από 10 μήνες, ενώ εκτός έμειναν οι Φουρνιέ, Νιλικίνα, Τζόουνς και Μόρις λόγω προβλημάτων υγείας και τραυματισμών.

Στην τελευταία αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μιλάνο στο ΣΕΦ, ενώ η Χάποελ θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι σε εξ αναβολής αναμέτρηση στο Βελιγράδι.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το ξεκίνημα δεν ήταν καλό για τον Ολυμπιακό, που βρέθηκε νωρίς πίσω με διψήφια διαφορά (11-2), έχοντας σοβαρά επιθετικά προβλήματα. Σταδιακά όμως βρήκε ρυθμό, μείωσε τη διαφορά και πέρασε μπροστά, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 22-18 με buzzer beater του Ντόρσεϊ.

Στη δεύτερη περίοδο το παιχνίδι έγινε πιο ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός κράτησε μικρό προβάδισμα, με τον Φαλ να κάνει την επανεμφάνισή του και να δίνει λύσεις δημιουργικά, ενώ το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 51-48 υπέρ των Πειραιωτών.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ κράτησαν τον Ολυμπιακό μπροστά, όμως η Χάποελ παρέμενε κοντά στο σκορ, εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά κενά των φιλοξενούμενων. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 73-67.

Στην τελευταία περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το προβάδισμα, όμως η Χάποελ πλησίασε επικίνδυνα. Σε κρίσιμα σημεία, ο Ντόρσεϊ με μεγάλα καλάθια και εύστοχες βολές, αλλά και ο Πίτερς με σημαντικό επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι, έγειραν την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού, που κράτησε τη νίκη μέχρι το φινάλε με 89-85.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-51, 67-73, 85-89

Χάποελ (Ιτούδης): Μότλεϊ, Τζόουνς, Μπλάκνεϊ, Μπράιαντ, Έντουαρντς, Μάλκολμ, Ράντολφ, Οντιάσε, Μίτσιτς, Γουέινραϊτ, Οτούρου, Μαντάρ.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Χολ, Μιλουτίνοφ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Φαλ.

