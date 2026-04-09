Σάλος στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Αγγλίας. Ο βοηθός διαιτητή Ρίτσαρντ Γουέστ, σε επάγγελμα αστυνομικός, έχει προκαλέσει με τον ορισμό του στο παιχνίδι της Δευτέρας (13/4) ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λιντς.

Ο βοηθός διαιτητή της Premier League, Ρίτσαρντ Γουέστ, αναμένεται να διατηρήσει τον ορισμό του για τον αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λιντς, παρά τις κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά προς γυναίκα υπάλληλο στον ρόλο του ως λοχίας στην αστυνομία της περιοχή Χάμπερσαϊντ.

Ο 51χρονος αποτελεί αντικείμενο ακρόασης για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 27 Απριλίου, μετά από καταγγελία που υπέβαλε γυναίκα συνάδελφός του στο αστυνομικό σώμα.

Ο Γουέστ, ήταν βοηθός διαιτητή στη νίκη της Τσέλσι με 7-0 επί της Πορτ Βέιλ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας στο «Στάμφορντ Μπριτζ», το περασμένο Σάββατο (4/4).

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ένδειξη ότι η PGMO, ο φορέας που επιβλέπει τους διαιτητές στο αγγλικό ποδόσφαιρο και τους ορίζει στους αγώνες, σκοπεύει να αποσύρει τον Γουέστ από το παιχνίδι της Δευτέρας στο «Ολντ Τράφορντ».

Ωστόσο, η PGMO γνωρίζει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Γουέστ και αναφέρει ότι θα παρακολουθήσει τη διαδικασία και το αποτέλεσμά της.