Η Γαλατασαράι απέτισε φόρο τιμής στον Μιρτσέα Λουτσέσκου πριν από το ματς με τη Γκιοζτέπε για την 28η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος. Οι παίκτες της ομάδας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μπλουζάκια αφιερωμένα στη μνήμη του Ρουμάνου προπονητή, ενώ κρατούσαν ένα τεράστιο πανό προς τιμήν του.

Ο θάνατος του Λουτσέσκου προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου για να τον αποχαιρετήσει. Ο «Λούτσε» είχε αφήσει ιστορία στη Γαλατασαράι, όπου για δύο χρόνια (2000-2002) κατέκτησε το UEFA Super Cup και το τουρκικό πρωτάθλημα, παραμένοντας μία από τις πιο σημαντικές φιγούρες στην ιστορία του συλλόγου.

Galatasaraylı futbolcular, maç öncesi Mircea Lucescu’nun fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle sahaya çıktı.pic.twitter.com/Lnza7XwZK9 — Denge+ (@dengeplus) April 8, 2026