Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4, 19:30, NovaSports 4) στη Σόφια για την 37η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague και όλα δείχνουν πως το γήπεδο θα είναι γεμάτο από φιλάθλους που θα στηρίξουν τους πρωταθλητές Ελλάδας και τον Σάσα Βεζένκοβ.

Αρχικά, την Τετάρτη (8/4) είχε γίνει γνωστό πως είχαν ήδη προπωληθεί περίπου 11.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση με την ισραηλινή ομάδα. Ωστόσο, με βάση τα νεότερα δεδομένα, η παρουσία του κόσμου αναμένεται να ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό.

Μάλιστα, οι υπεύθυνοι του κλειστού αποφάσισαν να ανοίξουν και το επάνω διάζωμα λόγω της μεγάλης ζήτησης, γεγονός που σημαίνει πως το γήπεδο θα είναι κατάμεστο.

Ρεκόρ προσέλευσης για Ολυμπιακό και… Βεζένκοφ

Το κλειστό της βουλγαρικής πρωτεύουσας αναμένεται να γεμίσει τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για τον κορυφαίο Βούλγαρο παίκτη και αστέρα των Πειραιωτών, τον Σάσα Βεζένκοβ.

Η «8888 Arena» έχει χωρητικότητα λίγο πάνω από 12.000 θεατές και, εκτός απροόπτου, θα καταγραφεί νέο ρεκόρ προσέλευσης. Το προηγούμενο είχε σημειωθεί σε αγώνα με τη Μπαρτσελόνα, όταν στις εξέδρες βρέθηκαν περίπου 8.800 φίλαθλοι.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 24-12 και προέρχεται από εντυπωσιακή εμφάνιση την περασμένη Τρίτη (7/4), όταν επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 102-88 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.