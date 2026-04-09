Διανύουμε την Μεγάλη Εβδομάδα, η Ορθόδοξη Εκκλησία ανά τον κόσμο θρηνεί και γιορτάζει ταυτοχρόνως. Οι κερκίδες των γηπέδων, κατά καιρούς γίνονται τόπος θεάματος για θρησκευτικούς λόγους.

Με καταπληκτικό κορεό υποδέχτηκε στην Ρωσία η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης την Σπαρτάκ Μόσχας του Κυπέλλου Ρωσίας.

Εμπνευσμένοι από τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα που είχαν σηκώσει ένα παρόμοιο κορεό με τον Άγιο Συμεών, οι Ρώσοι οπαδοί ύψωσαν τον Άγιο Αλέξανδρο Νιέφσκι και ακριβώς από κάτω, όπως ακριβώς και οι Σέρβοι, ένα πανό με την έκφραση:

«Είθε η πίστη να μας οδηγήσει στην νίκη».

Οι φανατικοί οπαδοί των δύο ομάδων είχαν την ευκαιρία να δείξουν αυτά τα κορεό, καθώς πρόκειται για ματς Κυπέλλου ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λόγω της ταυτοποίησης που απαιτείται στην εγχώρια Λίγκα, οι Ultras απέχουν από το γήπεδο. Στον θεσμό του Κυπέλλου, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η UEFA πρόσφατα τιμώρησε τον Ερυθρό Αστέρα με πρόστιμο 95.000 ευρώ για το συγκεκριμένο κορεό.