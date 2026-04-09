Ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν απέναντι στην Μπιλμπάο στους τελικούς του FIBA Europe Cup, σε ένα ζευγάρι που επαναλαμβάνεται μετά την περσινή διοργάνωση.

Αυτή τη φορά, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στο πρώτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στις 22 Απριλίου στο «Παλατάκι». Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 29 Απριλίου, στην έδρα των Βάσκων, την Bilbao Arena.

Οι δύο ομάδες έχουν ήδη τεθεί αντιμέτωπες φέτος, με την Μπιλμπάο να επικρατεί και στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια, τόσο στην Ισπανία όσο και στη Θεσσαλονίκη.