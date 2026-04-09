Το ποδόσφαιρο πενθεί για τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου, που αποτέλεσε τον μεγαλύτερο προπονητή στην ιστορία του ρουμανικού αθλητισμού.

Χιλιάδες κόσμου συνέρρευσαν στην Arena Nationala για να αποτίσουν φόρο τιμής στον θρυλικό τεχνικό.

Η σορός του Λουτσέσκου έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, με τον γιο του, Ραζβάν, να παραμένει συνεχώς δίπλα στο φέρετρο από τις 16:00 της Τετάρτης (08/04), σύμφωνα με ρουμάνο δημοσιογράφο. Η αφοσίωσή του δεν έχει μειωθεί ούτε λεπτό.

PAOK manager Răzvan Lucescu, Mircea’s son, is next to his dad’s coffin since yesterday at 4. He is shaking everyone’s hand. Probably over 10k people already. The public can still come to pay their respects at the National Arena until late tonight. Funeral tomorrow. pic.twitter.com/lfhEsLnU51 — Emanuel Roşu (@Emishor) April 9, 2026

Σύμφωνα με τον Εμάνουελ Ρόσου, περίπου 10.000 άτομα πέρασαν από το γήπεδο του Βουκουρεστίου για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Λουτσέσκου.

Το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την Arena Nationala έως το βράδυ της Πέμπτης (09/04), ενώ η κηδεία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (10/04).

