Ευκαιρία για… ανάσες και ξεκούραση θα έχουν τις επόμενες ημέρες οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» πήραν τριήμερο ρεπό από τον Ράφα Μπενίτεθ και θα επιστρέψουν τη Δευτέρα του Πάσχα στις προπονήσεις, προκειμένου να συνεχίσουν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Στην τελευταία προπόνηση, οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Κοντούρης, Τζούριτσιτς, Σισοκό.