Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ στις 19:30 στη Σόφια, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι το κεντρικό πρόσωπο του αγώνα.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ, βασικός υποψήφιος για τον τίτλο του MVP της regular season της Euroleague, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο στην πατρίδα του με τη φανέλα των Πειραιωτών, γεγονός που έχει κάνει το παιχνίδι sold out.

Μάλιστα, μόλις 15 λεπτά πριν από το τζάμπολ, ο Υπουργός Αθλητισμού της Βουλγαρίας, Ντίμιταρ Ίλιεφ, θα τιμήσει τον Βεζένκοφ για τη συνεισφορά του στον αθλητισμό και τη χώρα του, σε μία ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή για τον παίκτη του Ολυμπιακού.