Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος είδε τις προσπάθειες του να αναγνωρίζονται, κατακτώντας τη 2η θέση στη λίστα των προπονητών του μήνα Μαρτίου στην Primeira Liga.

Η Ρίο Άβε, υπό τις οδηγίες του, παρέμεινε αήττητη τον Μάρτιο, μετρώντας μία ισοπαλία και τρεις συνεχόμενες νίκες – ένα ρεκόρ που η ομάδα είχε να καταγράψει από το 2020.

Το εντυπωσιακό σερί της ομάδας βοήθησε τη Ρίο Άβε να ανέβει στη 12η θέση της βαθμολογίας, διατηρώντας διαφορά +5 από τη ζώνη υποβιβασμού.

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε ο Χιούγκο Ολιβέιρα της Φαμαλικάο, που σημείωσε αντίστοιχο αήττητο σερί με μία ισοπαλία και τρεις νίκες μέσα στον ίδιο μήνα.