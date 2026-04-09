Παρά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα για πιθανή ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται πως απέρριψαν αρκετές προτάσεις που δέχθηκαν πριν από την προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Milwaukee Journal Sentinel, ο Έλληνας σταρ μίλησε για το τι θα επηρεάσει τις αποφάσεις του σχετικά με το μέλλον του, ενώ αναφέρθηκε και σε στοιχεία που θεωρεί ότι λείπουν από την ομάδα. Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα τον Βασίλη Σπανούλη, τονίζοντας ότι τον εκτιμά ιδιαίτερα για τη νοοτροπία νικητή που τον χαρακτηρίζει, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως μια τέτοια κουλτούρα είναι κάτι που θεωρεί ότι χρειάζεται περισσότερο η ομάδα του Μιλγουόκι.

Το όνομα του «Greek Freak» συνδέθηκε έντονα με αρκετές ομάδες πριν από την trade deadline, ωστόσο οι Μπακς επέλεξαν τελικά να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια, άνθρωποι από τα υψηλότερα επίπεδα της διοίκησης της ομάδας έχουν ήδη αρχίσει να αποδέχονται το ενδεχόμενο να προκύψει μια σημαντική συμφωνία το προσεχές καλοκαίρι.

Μάλιστα, πηγή κοντά στον οργανισμό των Μπακς φέρεται να σχολίασε πως η κατάσταση γύρω από το θέμα θυμίζει μια από τις πιο δύσκολες και «τοξικές» που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα, τονίζοντας ότι η ομάδα περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή για τον Αντετοκούνμπο και πλέον όλοι γνωρίζουν ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό.

Σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο, οι Χιτ, οι Γουόριορς και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς συγκαταλέγονταν στους βασικούς διεκδικητές του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατά την προθεσμία ανταλλαγών, με περισσότερες από δώδεκα ομάδες να έχουν προσεγγίσει τους Μπακς.

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 7, 2026

Ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους ήταν επίσης οι Σίξερς και οι Καβς, οι οποίοι όμως φαίνεται πως θεωρούσαν υπερβολική την τιμή που ζητούσε το Μιλγουόκι. Οι Μπακς ζητούσαν ως αντάλλαγμα τον σέντερ Έβαν Μόμπλεϊ και άλλους παίκτες από το Κλίβελαντ, καθώς και τον rookie γκαρντ Έτζκομπ μαζί με άλλους παίκτες από τη Φιλαδέλφεια.