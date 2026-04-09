Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται υπό πίεση, ειδικά μετά την βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό στο «Palau Blaugrana», όπου οι Καταλανοί γνώρισαν πανωλεθρία με διαφορά που ξεπέρασε τους 30 πόντους.

Η ήττα αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ αντιμετωπίζει σημαντικές και πολυάριθμες απουσίες.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στον προπονητή της ομάδας, ο οποίος εξετάζει όλες τις επιλογές για το μέλλον του, ακόμα και την πιθανότητα αποχώρησης.

Ο άλλοτε τεχνικός του Παναθηναϊκού δεν κρύβει τις σκέψεις του, ενώ οι δηλώσεις του πριν από τον επερχόμενο αγώνα με τη Μονακό για την Euroleague, μόνο ένταση πρόσθεσαν.

«Αν κάποια μέρα νιώσω ότι δεν μπορώ να κάνω την ομάδα να κερδίσει, θα κάνω ένα βήμα πίσω για το καλό της Μπαρτσελόνα. Στη Μπαρτσελόνα, η ζωή είναι να κερδίζεις, όχι να πηγαίνεις στην Ευρώπη με μέτριες ομάδες. Ή θα είμαστε κοντά στο να κερδίσουμε ή καλύτερα να μην πάμε», ήταν τα λόγια του προπονητή των Καταλανών.

Η ομάδα μετράει αυτή τη στιγμή ρεκόρ 20-16 και βρίσκεται στην 10η θέση της κατάταξης, ισόβαθμη με Μονακό και Ερυθρό Αστέρα, με την πίεση να αυξάνεται όσο πλησιάζουν τα κρίσιμα παιχνίδια.