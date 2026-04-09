Η δεύτερη περίοδος στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της EuroLeague, υπήρξε ιδιαίτερα σημαδιακή για τους «ερυθρολεύκους», καθώς ο Μουσταφά Φαλ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από 308 ημέρες απουσίας.

Ο Γάλλος σέντερ, που είχε επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις πριν από μερικές εβδομάδες και είχε συμμετάσχει στην αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στη Λιόν, έκανε την πρώτη του εμφάνιση φέτος. Πρόκειται για την πρώτη του συμμετοχή από τις 7 Ιουνίου 2025, όταν αγωνίστηκε στους τελικούς της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Φαλ πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή του Ντόντα Χολ, 7:46 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και μόλις πάτησε το παρκέ, το κοινό της ομάδας στη Σόφια τον υποδέχτηκε με θερμό χειροκρότημα και αποθέωση.

