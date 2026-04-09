Στα εννέα χρόνια που αγωνίστηκε στη Λίβερπουλ, ο Άντι Ρόμπερτσον δεν ξεχώρισε μόνο ως βασικός αριστερός μπακ, αλλά και ως αγαπημένο παιδί της «κόκκινης» εξέδρας.

Ο Σκωτσέζος αμυντικός διανύει τους τελευταίους μήνες του στο «Άνφιλντ», καθώς η Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Η απόφαση αυτή μπορεί να επηρεάσει και το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα, που τη φετινή σεζόν αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρόμα, ενώ ο Μίλος Κέρκεζ έχει πάρει φανέλα βασικού, περιορίζοντας τον χρόνο συμμετοχής του Ρόμπερτσον.

“I’ll always look back on amazing memories at this football club, I’ve put my heart and soul into the club for nine years and I’ve not got many regrets.” Watch Andy Robertson’s full interview on All Red Video. 💬 — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2026

Ως ένας από τους αρχηγούς της ομάδας, ο Σκωτσέζος αποχωρεί ως θρύλος, έχοντας αγωνιστεί σε 373 παιχνίδια και συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες της Λίβερπουλ την τελευταία δεκαετία.

Από την άφιξή του το 2017 από τη Χαλ Σίτι, ο Ρόμπερτσον κατέκτησε δύο Premier League, ένα Champions League, ένα FA Cup, δύο League Cups, καθώς και διεθνείς τίτλους όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το UEFA Super Cup και το Community Shield.