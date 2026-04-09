Μετά τη σημαντική νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση της ομάδας στο flash interview.

Ο 30χρονος γκαρντ επεσήμανε ότι η νίκη ήταν δύσκολη, αλλά οι Πειραιώτες παίζουν το καλύτερο τους μπάσκετ την πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν. Τόνισε τη σημασία της διατήρησης του θετικού μομέντουμ, καθώς η ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα ενόψει των playoffs.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντόρσεϊ

«Από το πρώτο ημίχρονο φάνηκε πως θα ήταν δύσκολο ματς. Πήραμε μία δύσκολη νίκη. Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες. Ήταν μία δύσκολη εβδομάδα, σκληρή για τα σώματά μας. Είναι η ώρα να ξεκουραστούμε. Αυτή είναι η πιο σημαντική περίοδος. Παίζουμε το καλύτερό μας μπάσκετ, να συνεχίσουμε το μομέντουμ. Πηγαίνοντας προς τα play-offs είμαστε… on fire».