Η είδηση του θανάτου του Μιρτσέα Λουτσέσκου το βράδυ της Τρίτης (07/04) προκάλεσε βαθιά θλίψη στον χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού. Ο σπουδαίος Ρουμάνος προπονητής έφυγε από τη ζωή ύστερα από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες πριν καταλήξει.

Η απώλειά του συγκλόνισε ιδιαίτερα τη Ρουμανία, όπου από την Τετάρτη (08/04) πλήθος φιλάθλων και ανθρώπων του ποδοσφαίρου συγκεντρώνεται για να αποχαιρετήσει τον θρυλικό τεχνικό στο λαϊκό προσκύνημα. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το Σάββατο (11/4).

Ως ένδειξη σεβασμού και τιμής προς έναν από τους σημαντικότερους προπονητές που ανέδειξε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να προχωρήσει σε μια συμβολική κίνηση. Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Εσωτερικών Καταλίν Πρεντόιου, το γήπεδο της Ντιναμό Βουκουρεστίου θα μετονομαστεί σε «Στάδιο Μιρτσέα Λουτσέσκου».