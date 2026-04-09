Δημοφιλή
- 1
Ανακάλυψη-ορόσημο στην Ιθάκη: Εντοπίστηκε αρχαίο ιερό αφιερωμένο στον Οδυσσέα
- 2
Έτσι ήταν η Κνωσός το 1700 π.Χ. – Η αναπαράσταση που προκαλεί δέος
- 3
Έρχονται 49 εκατ. ευρώ σε 40.000 δικαιούχους – Δες αν είσαι μέσα!
- 4
WSJ: Η Ελλάδα στις χώρες του ΝΑΤΟ που θα ανταμείψει ο Τραμπ – Ποιες θα υποστούν κυρώσεις
- 5
Φορολογικές δηλώσεις με έκπτωση έως 4%: Οι κρίσιμες προθεσμίες για το πορτοφόλι σας
- 6
Μεγάλη αλλαγή στον ΕΦΚΑ: Πενταετής παραγραφή για οφειλές – Ποιοι ωφελούνται
- 7
Ανακάλυψη-σταθμός στην Αίγυπτο: Βρέθηκε ιερό θεού με ελληνικό όνομα και γιγαντιαία δεξαμενή (εικόνες)
- 8
Το υπερηφαίστειο Κικάι στο οποίο σημειώθηκε η μεγαλύτερη ηφαιστειακή έκρηξη όλων των εποχών γεμίζει ξανά μά
- 9
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Απριλίου
- 10
Διπλή γιορτή η φετινή για τον Άγιο Γεώργιο: Ποια μέρα πέφτει και γιατί θα τον τιμήσουν σχεδόν όλοι οι Έλληνες -
Euroleague: Η Ρεάλ πήρε τη ντερμπάρα της Πόλης – Νίκες για Μπάγερν και Παρί
Η αγωνία στη Euroleague κορυφώνεται με τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής να το αποδεικνύουν. Η Ρεάλ έκανε τρομερό «διπλό» τετράδας κόντρα στην Φενερμπαχτσέ που παραπαίει και έβαλε «φωτιά» στη βαθμολογία. Η Μπάγερν συνέχισε τις τρομερές εμφανίσεις και πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκης κόντρα στο Μιλάνο, ενώ η Παρί διέσυρε την Μακάμπι μετά την ανανέωση Κάτας. […]
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84: Βαριά ήττα στην Ισπανία και ολοταχώς για play in
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υπέστη συντριβή με 102-84 από τη Βαλένθια και πλέον βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αναζητώντας συνδυασμό αποτελεσμάτων για να εξασφαλίσει τη θέση του στην πρώτη εξάδα και να αποφύγει τα play-in της EuroLeague. Η ήττα αυτή τον αφήνει εκτός πρώτης τετράδας, με το όνειρο για άμεση πρόκριση στα playoffs να απομακρύνεται. Το παιχνίδι […]
Ντόρσεϊ: «Πήραμε μία δύσκολη νίκη, πηγαίνοντας προς τα play-offs είμαστε… on fire»
Μετά τη σημαντική νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση της ομάδας στο flash interview. Ο 30χρονος γκαρντ επεσήμανε ότι η νίκη ήταν δύσκολη, αλλά οι Πειραιώτες παίζουν το καλύτερο τους μπάσκετ την πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν. Τόνισε τη σημασία της διατήρησης του […]
Ιτούδης: «Όπως πήγε το ματς θα μπορούσε να κριθεί υπέρ μας»
Ο Δημήτρης Ιτούδης σχολίασε την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τον Ολυμπιακό για την 37η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας με 89-85, βάζοντας «στοπ» στη Χάποελ Τελ Αβίβ και πανηγυρίζοντας μία σημαντική νίκη. Αναλυτικά όσα δήλωσε «Όπως πήγε το ματς θα μπορούσε να κριθεί υπέρ μας. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Τα επιθετικά […]
Επέστρεψε δυναμικά ο Φαλ: Τι έκανε στην επιστροφή του μετά από 10 μήνες
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ σημαδεύτηκε από την επιστροφή του Μουστάφα Φαλ, ο οποίος αγωνίστηκε ξανά μετά από σχεδόν δέκα μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Ο Γάλλος σέντερ είχε τραυματιστεί στους τελικούς απέναντι στον Παναθηναϊκό στις 7 Ιουνίου και έκτοτε έμεινε εκτός δράσης. Στην επανεμφάνισή του, έδειξε άμεσα την αξία του, κυρίως […]