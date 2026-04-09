Ο Αθηναϊκός ταξίδεψε στη Τουρκία για τη ρεβάνς του μεγάλου τελικού του EuroCup Women απέναντι στη Μερσίν, μετά την ήττα με 85-80 στην πρώτη αναμέτρηση.

Η ελληνική ομάδα φιλοδοξεί να κατακτήσει το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιό της μετά από 16 χρόνια, γεγονός που αποτελεί σημαντική στιγμή για το μπάσκετ της χώρας.

Στην Τουρκία παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον και πλήθος ελληνικών παρουσιών από τον χώρο του αθλητισμού. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, παρακολουθεί από κοντά την ομάδα, όπως έκανε και στον πρώτο αγώνα, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Η ισχυρή σχέση του με τον Αθηναϊκό καθιστούσε αδύνατο να λείψει από αυτό το ιστορικό παιχνίδι για τον σύλλογο του Βύρωνα.