Ισχυρή είναι η ελληνική παρουσία στο ποδόσφαιρο του Βελγίου, καθώς δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές βρίσκονται μέσα στην πρώτη δεκάδα του πίνακα του CIES Football Observatory με τους παίκτες που έχουν την υψηλότερη εκτιμώμενη μεταγραφική αξία στις Eredivisie (Ολλανδία) και Belgian Pro League (Βέλγιο). Πρόκειται για τους Κωνσταντίνο Καρέτσα και Χρήστο Τζόλη.

Πιο συγκεκριμένα, στην τέταρτη θέση της λίστας βρίσκεται ο 18χρονος μέσος της Γκενκ, με την αξία του να εκτιμάται στα 45,8 εκατομμύρια ευρώ. Ο νεαρός χαφ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στο Βέλγιο, έχοντας μέχρι στιγμής 44 συμμετοχές, με απολογισμό 3 γκολ και 18 ασίστ.

Ακριβώς πίσω του, στην πέμπτη θέση του ίδιου πίνακα, βρίσκεται ο εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ, Χρήστος Τζόλης, του οποίου η μεταγραφική αξία υπολογίζεται στα 43,6 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το CIES. Ο Έλληνας διεθνής πραγματοποιεί επίσης εξαιρετική χρονιά, καθώς σε 41 εμφανίσεις έχει πετύχει 15 γκολ και έχει μοιράσει 21 ασίστ με τη φανέλα της βελγικής ομάδας.