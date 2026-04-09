Ο Δημήτρης Ιτούδης σχολίασε την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τον Ολυμπιακό για την 37η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας με 89-85, βάζοντας «στοπ» στη Χάποελ Τελ Αβίβ και πανηγυρίζοντας μία σημαντική νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Όπως πήγε το ματς θα μπορούσε να κριθεί υπέρ μας. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Τα επιθετικά ριμπαόυντ μας πλήγωσαν πολύ. Σε όλο το παιχνίδι είχαμε πρόβλημα στα ριμπάουντ.

Ό,τι σχήμα και να είχαμε, έβρισκαν τρόπο να παίρνουν ριμπάουντ. Χάσαμε μία καλή ευκαιρία αλλά ο μαραθώνιος συνεχίζεται».