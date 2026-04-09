Η Εθνική ομάδα πόλο ηττήθηκε με 16-14 από την Ιταλία στους αγώνες τελικής κατάταξης της προκριματικής φάσης του World Cup, που διεξάγονται στην Αλεξανδρούπολη.

Παρά την ήττα, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου πάλεψε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά η Ιταλία με αυτή τη νίκη εξασφάλισε την πρώτη θέση του Γ’ ομίλου για τις θέσεις 1-4 και θα διεκδικήσει την πρωτιά απέναντι σε Ισπανία και Ουγγαρία στις επόμενες δύο αγωνιστικές.

Η Ελλάδα ξεκίνησε δυνατά, με γκολ του Δημήτρη Νικολαΐδη να φέρνει το προβάδισμα, ωστόσο η Ιταλία ισοφάρισε γρήγορα και πέρασε μπροστά με γκολ του Καρνεσέκι.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Ελλάδα αντέδρασε με ένα σερί 5-0, επαναφέροντας το προβάδισμα, ενώ ο Τζωρτζάτος έκανε σημαντικές αποκρούσεις. Η Ιταλία κατάφερε να μειώσει σε 10-9 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, το οποίο ολοκληρώθηκε με σκορ 10-9.

Το τρίτο οκτάλεπτο ήταν ισορροπημένο, με την Ελλάδα να προηγείται 12-10 και τους Ιταλούς να μειώνουν σε 12-11 πριν το φινάλε του οκταλέπτου. Ο Αργυρόπουλος έχασε πέναλτι που θα μπορούσε να «ανοίξει» ξανά τη διαφορά.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο, η Ιταλία ισοφάρισε και πέρασε μπροστά με γκολ του Γκράτα (13-12). Η Ελλάδα μείωσε με εύστοχο πέναλτι του Καλογερόπουλου, αλλά δεν κατάφερε να πάρει ξανά προβάδισμα. Οι Ιταλοί πίεσαν στα τελευταία λεπτά και πήραν τη νίκη με τελικό σκορ 16-14, εξασφαλίζοντας την κορυφή του ομίλου.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 9-10, 11-12, 16-14